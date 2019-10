Huldigingen tijdens ledenvergadering van VV De Alblas

OUD-ALBLAS • Tijdens de algemene ledenvergadering van VV De Alblas zijn Aart Aanen en de (niet aanwezige) Nico Verboom benoemd tot ere-lid van de Oud-Alblasser club.

Aanen is een belangrijke steunpilaar van de jeugdopleiding en Verboom is al jarenlang actief bij het onderhoud. Tevens werd een groot aantal jubilarissen gehuldigd, waaronder Piet Roubos, die inmiddels 60 jaar lid is. Selectie-speler Dennis van Eldik kreeg een basisplaats in het bestuur. Hij werd benoemd tot secretaris. VV De Alblas heeft nu drie twintigers in het bestuur en is daar terecht trots op.