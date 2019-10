Berend Buddingh (Doe Mee! Molenlanden): 'Niet buigen voor powerplay van Hans Kramer'

OTTOLAND • "Buitengewoon teleurstellend." Zo reageert Berend Buddingh, raadslid van Doe Mee! Molenlanden, op de kritiek van Hans Kramer van camping De Put. Hij is niet van plan om zich te laten beïnvloeden door de belangstelling van het COA en een andere ondernemer voor de camping.

"Hij gebruikt dat nu bijna als een chantagemiddel", constateert Buddingh. "Dat is powerplay waarvoor wij niet zullen buigen en waar we ook niet van gediend zijn. Het brengt mij ertoe om een vraag op tafel te leggen die ik nog niet eerder gesteld heb: 'Willen we met zo'n ondernemer nog wel zaken doen?'"

De Arkelse politicus roept de andere partijen ook op zich hierdoor niet van hun stuk te laten brengen. "We zullen met elkaar onze rug recht dienen te houden."

Probleem

De kritiek van Hans Kramer dat Doe Mee! zonder kennis van zaken deze discussie voert, werpt hij verre van zich. "Wij stellen ons de vraag: 'Waarom zouden we dit doen, voor wie lossen we een probleem op?' De heer Kramer kijkt naar een veel grotere regio dan Molenlanden; als we hierin meegaan, lossen we een probleem op dat we niet hebben."

Buddingh snapt dat Hans Kramer teleurgesteld is over deze houding. "Maar hij reageert zich nu af op een partij die van het begin af aan een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Die directheid zou hij als Noord-Hollander juist moeten respecteren."