COA meldt zich voor camping De Put; eigenaar Hans Kramer doet ultieme poging raad Molenlanden te overtuigen

MOLENLANDEN • Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bij Hans Kramer, eigenaar van De Put, geïnformeerd naar de mogelijkheden om asielzoekers op de Ottolandse camping te huisvesten. Dat heeft zeker niet zijn voorkeur; zijn wens is nog steeds om zelf de huisvesting van arbeidsmigranten te combineren met de huidige functie: recreatie.

"Ik ga nog een ultieme poging doen", knikt hij. "Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober zal ik inspreken en de raad van Molenlanden ervan proberen te overtuigen dat mijn plan de meeste meerwaarde biedt voor de camping, voor bedrijven uit de regio die gebruikmaken van arbeidsmigranten en voor lokale ondernemers."

Hans Kramer wordt de manier waarop het gemeentebestuur met zijn plan omgaat zat. Vooral de opstelling van Doe Mee! Molenlanden zit hem dwars. "Die partij kunnen ze beter Doe Nee noemen. Berend Buddingh (raadslid van Doe Mee!, red.) is persoonlijk tegen mij. Hij spreekt over dit dossier zonder er enige vorm van kennis over te hebben. Hij kijkt niet naar het economisch belang, niet naar de staat waarin de camping nu verkeert; hij heeft aan het begin gezegd tegen te zijn en kan nu niet meer terug."

Pijnpunt

Een tweede pijnpunt voor Kramer zijn de cijfers waarmee het college schermt. Volgens burgemeester en wethouders zijn er nu 567 arbeidsmigranten in Molenlanden, van wie er circa 170 niet langer dan vier maanden onafgebroken in de gemeente verblijven (shortstay). In de komende vijf jaar zouden er volgens de prognose 141 (shortstay: circa 43) bij komen. Kramer: "Die cijfers slaan echt helemaal nergens op. Bij bedrijven in een straal van een paar kilometer kom ik al op een behoefte van 300 arbeidsmigranten. De vraag is echt veel groter dan wordt voorgespiegeld."

Hij vervolgt: "Buddingh gaf het vorige college er de schuld van dat zij nu opgezadeld zitten met dit dossier. En dat terwijl zijn huidige college met daarin Doe Mee! Molenlanden het initiatief steunt en positief is. Daarbij komt: hij kijkt ook niet naar de gevolgen voor de huizenmarkt." Berend Buddingh kan zich niet vinden in de kritiek van Kramer. Zijn reactie is hier te lezen.

Asielzoekers

Mocht de gemeenteraad toch geen groen licht geven voor het plan van de ondernemer om arbeidsmigranten op De Put te huisvesten, dan voelt Kramer zich gedwongen voor een andere optie te kiezen. "Het COA heeft informatie opgevraagd; het terrein van De Put voldoet aan hun criteria voor de opvang van asielzoekers. Daarnaast staat een ondernemer te trappelen om de camping van mij over te nemen. Hij heeft al zeventien parken waar hij arbeidsmigranten huisvest. Hij is ervan overtuigd dat hij geen vergunning nodig heeft als hij zijn plannen uit wil voeren. Deze ondernemer wil dat net als ik combineren met recreatie."

Tegenstanders

Kramer benadrukt het nog maar eens: dat is niet wat hij wil. "Ik wil hier acht miljoen euro investeren om de situatie er voor iedereen beter op te maken. Alles staat klaar; de tegenstanders op de camping zijn weg. Er is nu een leuke groep van 45 campinggasten die met mij verder willen. Lokale ondernemers willen ook inhaken. Op 29 oktober ga ik een laatste poging doen om ook de raad te overtuigen. Ik hoop dan ook twee ondernemers uit de regio mee te nemen die onderstrepen hoe groot de behoefte aan huisvesting voor arbeidsmigranten is."