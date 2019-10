Toch alternatieve aanvoerroute bouwplan Doetse Vliet III in Giessenburg

GIESSENBURG • De gemeente Molenlanden heeft met diverse partijen overeenstemming bereikt over een alternatieve transportroute voor het bouwproject Doetse Vliet III, ten oosten van het dorp.

Deze route loopt via de A.M.A. van Langeraadweg, Kerkweg, Sportplein, trainingsveld van vv Peursum, park, het weiland, Doetse Vliet III en vice versa.

In juni dit jaar maakte de gemeente nog bekend dat bouwverkeer voor de aanleg van de nieuwe wijk gebruik zou gaan maken van de Doetseweg. Dit had niet de voorkeur van de gemeente. De alternatieve route door de polder, die nu toch mogelijk is, kon toen niet omdat er geen overeenstemming was bereikt met de betrokken partijen.

Voor de voorbelasting van Doetse Vliet III is echter de Kuiper Infrabouw B.V. aangesteld. Deze aannemer was in september de laagst inschrijvende partij. Ook voor het daarachter gelegen Park DoetActief voert deze aannemer werkzaamheden uit. De actuele planningen van beide werken zijn goed te combineren en geven de mogelijkheid om de aanvoer over de bovengenoemde route via de Van Langeraadweg te laten plaatsvinden.

De voetbal vereniging en cafetaria Plein 2 zijn betrokken bij de planvorming en er is door de aannemer overeenstemming bereikt. Over de bereidheid van deze partijen om mee te denken en het bereikte resultaat is de gemeente Molenlanden zeer verheugd.

Deze route is overigens niet beschikbaar voor afvoer van zand na de voorbelasting en voor latere bouwfases, doordat Park DoetActief dan ontwikkeld is.