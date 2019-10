Plan voor vijf vrijstaande woningen bij watertoren Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Het gemeentebestuur van Molenlanden wil een plan voor het realiseren van vijf vrijstaande woningen rondom de watertoren aan de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland goedkeuren.

Het bestemmingsplan moet dan wel worden gewijzigd, omdat de groenbestemming geen woningbouw toestaat.

In Nieuw-Lekkerland is echter behoefte aan onder andere vrijstaande woningen, motiveert het gemeentebestuur haar keuze om medewerking te verlenen aan dit plan. Naast deze locatie zet de gemeente onder andere in op woningbouw in Nieuw-Lekkerland-oost.

Naast de bouw van vijf vrijstaande woningen was het de bedoeling om in het gebied tussen de te bebouwen percelen en de Lek in te zetten op recreatie, met onder andere een recreatiestrand en

kleinschalige natuurontwikkeling; een rondje om de hond uit te laten. Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenlanden hebben aangegeven zich hier niet in te kunnen vinden, waardoor besloten is van dit onderdeel van de plannen af te zien.

De te bebouwen percelen liggen tussen twee dijken in en hebben op dit moment een wat rommelig karakter. De gemeente Molenlanden beschikt niet over veel tussendijkse gebieden. Vandaar dat het lastig te bepalen was wat voor type woning passend zou zijn op deze plek. Uiteindelijk is men uitgekomen bij de periscoopwoning, zodat hier samen met de watertoren een bijzondere woonplek ontstaat en de toekomstige bewoners uitzicht hebben op de rivier.

De percelen zijn weliswaar gelegen in het buitengebied van de voormalige gemeente Nieuw-Lekkerland. Echter, de percelen liggen een paar honderd meter ten oosten van de Schoonenburglaan en vormen juist een afsluiting van het ten noorden van de Lekdijk gelegen dorpslint van Nieuw-Lekkerland. Met woningbouw wordt het lint en daarmee de kern ter plaatse dus afgerond. meent het gemeentebestuur.

Het zogenaamde voorontwerpbestemmingsplan gaat nu de inspraakprocedure in.