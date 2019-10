Deelnemers busrit positief over invulling Dag van het Huren

REGIO • Met het landelijke thema 'trots op huren' heeft Lek en Waard Wonen op zaterdag 12 oktober meegedaan met de Dag van het Huren.

De corporatie had huurders via een persoonlijke uitnodiging en andere belangstellenden via de krant uitgenodigd om deel te nemen aan een busrit langs het bezit van de corporatie. De deelnemers kregen o.a. gelegenheid om een recent gerenoveerde en geïsoleerde woning aan de Liesdel in Nieuwpoort te bekijken en de opnieuw ingerichte centrale hal in 't Waellant in Nieuw-Lekkerland.

De mensen die gebruik hebben gemaakt van deze uitnodiging, waren er zeer over te spreken. Het gaf hen o.a. gelegenheid informatie over het bezit van de corporatie in de andere kernen te krijgen.

Corporaties in heel Nederland zorgen ervoor dat 4 miljoen mensen een woning hebben. Lek en Waard Wonen is er trots op daar een bijdrage in de gemeente Molenlanden aan te kunnen leveren. De corporatie wil met de Dag van het Huren een bijdrage leveren aan een positief beeld van de hele sector.

Zie ook www: www.lwwonen.info.