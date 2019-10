Lichte stijging criminaliteit in de regio

REGIO • In het eerste halfjaar van 2019 is de totale geregistreerde criminaliteit in de regio Rotterdam, waartoe de Drechtsteden en de Alblasserwaard behoren, gestegen met 4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018.

Tussen 2018 en 2017 was er nog sprake van een daling van de criminaliteitscijfers. Een belangrijke verklaring is de toename van het aantal auto-inbraken en diefstallen van fietsen. Ook is de daling van het aantal mishandelingen tot stilstand gekomen en stijgt het huiselijk geweld. Ten opzichte van vorig jaar daalt het aantal woninginbraken, zakkenrollerij en straatroof. Het aantal incidenten met overlast van personen met verward gedrag en drank-drugsoverlast is toegenomen. Het beeld kan per gemeente verschillen.

Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam.

Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld brengt in één rapportage verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. Zo zijn er niet alleen politiecijfers te raadplegen, maar ook cijfers over veelplegers vanuit de Zorg- en Veiligheidshuizen, het aantal verwijzingen van jongeren naar de stichting Halt en meldingen aan en van Burgernet.

Omdat een puur cijfermatige benadering onvoldoende beeld geeft bij de ontwikkeling van ondermijning in de gemeenten, wordt in deze rapportage aan de hand van activiteiten en pijlers ook een beschrijving gegeven van de inspanningen van de gemeenten en andere ketenpartners in RIEC verband om ondermijning het hoofd te bieden.

Het GVB wordt twee keer per jaar samengesteld en is een uitgave van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam in samenwerking met Politie, het Openbaar Ministerie, Zorg-en-Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid, het RIEC, Burgernet, de stichting Humanitas, en de stichting Halt Rotterdam.