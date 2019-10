Daling WW-uitkeringen in regio minder dan landelijk

REGIO • In Groot-Rijnmond daalde het aantal WW-uitkeringen in september 2019 met 1,1% iets minder dan in Nederland, waar de werkloosheid met 1,4% daalde.

De WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een hbo- of wo-opleiding namen in september 2019 af met 15,0% ten opzichte van vorig jaar. Bij anders-opgeleiden was die daling sterker: 19,7%. In Groot-Rijnmond gaat een kwart van het totaal aantal WW-uitkeringen naar hoogopgeleiden.

Eind september 2019 verstrekte UWV in totaal 24.453 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 273 minder dan eind augustus 2019. Dat is een daling van 1,1% tegenover 1,4% landelijk. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) lag met 2,3% voor Drechtsteden en 1,8% voor Gorinchem in september 2019 nog wel onder het landelijk WW-percentage van 2,6%. Terwijl in Rijnmond dit percentage iets hoger was (2,8%).

In vergelijking met vorig jaar daalde het aantal WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond met 4.062. De afname in aantallen van de WW-uitkeringen was in de regio het grootst bij de bedrijfseconomische & administratieve beroepen (1.633). De procentuele daling was in de regio met 20,2% het sterkst bij de zorg & welzijn beroepen.

Het aantal WW-uitkeringen dat UWV aan hoogopgeleiden verstrekte, daalde met 975 van 6.506 vorig jaar naar 5.531 eind september 2019 (-15,0%). Bij hoogopgeleiden is de daling van de WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond lager dan bij anders-opgeleiden (-19,7%).