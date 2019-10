Marijn Rijkse zoekt via Facebook naar nieuwe nier

LANGERAK • Als zestienjarige kreeg Marijn Rijkse (31) uit Langerak zijn eerste donornier. Nu die is 'versleten', voelt hij zich continu moe en kan hij niet meer werken. Marijn hoopt op een nieuwe nier.

Terwijl leeftijdgenoten in de kracht van hun leven staan, volop carrière maken, sporten en uitgaan, moet Marijn leven als een oude man. "Ik zit nu elke dag thuis", vertelt hij. Zijn vrouw Miranda: "Hij heeft zich een tijdje depressief gevoeld, voelde zich nutteloos omdat hij niet kan meedraaien in de maatschappij."

Marijn: "In het begin heb ik daar veel last van gehad. Je hebt geen doel meer. Ik ging van kleine dingen iets groots maken, me druk maken over mensen die niet naar me omkeken. Gelukkig heb ik mezelf eroverheen kunnen zetten. Nu heb ik er minder last van." Miranda: "Hij is nog steeds emotioneler. Normaal liet hij zijn emoties niet echt zien."

Gezelschap

Om zijn dagen te vullen doet Marijn kleine klusjes in de huishouding. "En ik ben een thuisstudie boekhouden gaan oppakken. Om een doel te hebben, want hele dagen achter de tv zitten is ook niks. Drie keer per dag loop ik met mijn hondje." Met een blik op de heen en weer dribbelende Jack Russell Terriër zegt hij met een lachje: "Buster vindt het wel gezellig, nu heeft hij de hele dag gezelschap."

Frustrerend

Voor Marijn is het frustrerend dat hij niet meer kan functioneren zoals hij zou willen. Maar ook voor Miranda is het moeilijk. "Ik vind het best zwaar", zegt ze. "Gelukkig heb ik mijn werk in de Hof van Ammers. Ik ben blij als ik af en toe thuis weg ben. In het begin had ik het er heel moeilijk mee omdat ik zag dat Marijn het heel moeilijk had. Het is heel frustrerend dat je geen uitzicht hebt, niet weet of er een nier komt."

Wat ook lastig is: de omgeving snapt het niet altijd. Marijn: "Ik heb van iemand uit de straat de opmerking gehad: 'Jij hebt lang vakantie'. Hij had gezien dat mijn bedrijfsauto lang thuis stond. Ik zei: was het maar zo'n feest." Hij kan er nu om lachen.

Geen eetlust

Gelukkig is Marijn een 'vrij nuchter persoon', zoals hij zelf zegt. En hij houdt van voetbal kijken. Miranda: "Hij is een echte Ajaxiet." Vroeger ging hij graag naar de Arena, dat zit er nu niet meer in. Uit eten gaan doen ze ook niet meer. "We deden dat graag, maar ik heb geen eetlust meer. Mijn eigen nieren werken helemaal niet meer, die zijn verschrompeld. Sinds vorig jaar is mijn lichaam de donornier aan het afstoten. Op dit moment werkt hij zo slecht dat ik tegen dialyse aanzit."

Voetbal

Hij heeft vanaf zijn geboorte een nierprobleem. Miranda, opzij blikkend naar Marijn: "Jouw moeder heeft me verteld dat je vaak ziek was. Het heeft een tijd geduurd voordat ze erachter kwamen dat je nierpatiënt bent." Marijn knikt. "Ik was als kind snel moe, ging nooit laat naar bed. Op mijn veertiende ging ik van voetbal af, het werd te zwaar. Niet leuk natuurlijk. Nee, met vrienden heb ik het daar nooit over gehad. Ik denk dat zij er niet mee bezig waren omdat ik er nooit over klaagde. Toen ik zestien was, kreeg ik voor het eerst een donornier. Van een overleden iemand. Voordat ik die kreeg, kon ik niet eens naar school fietsen, van Groot-Ammers naar Ottoland."

Zwaar beschadigd

Na de niertransplantatie verbeterde Marijns conditie een beetje. "Zijn donornier heeft altijd maar dertig procent gewerkt", vertelt Miranda. Marijn: "Een donornier van een overleden persoon gaat gemiddeld tien jaar mee, van een levende donor twintig jaar. Ik wist dus dat het nog een keer nodig zou zijn. Vorig jaar augustus ging het echt minder. Ik kreeg een enorm hoge bloeddruk. We hoopten dat het aan mijn werk lag. Ik was voorman bij Verheij uit Sliedrecht, bij de gemeente Lansingerland." Na onderzoek bleek zijn nier zwaar beschadigd.

Oproep

Al een jaar hoopt Marijn op een nieuwe nier. In zijn familie bleek niemand geschikt als donor. Onlangs plaatste hij een oproep op Facebook. "Ik dacht: als ik het niet probeer heb ik zeker niks." Op Facebook is Marijn te vinden onder: 'Marijn zoekt een nier': https://www.facebook.com/Marijn-zoekt-een-nier-108865997184869/

Wie vragen heeft over nierdonatie kan Marijn mailen: marijnmarijnesen@hotmail.com.