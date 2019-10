Horeca-ondernemers Molenlanden over beperken sluitingstijden terrassen op zondag: 'Belachelijk!'

MOLENLANDEN • De openingstijden van terrassen in Molenlanden op zondag verkorten, horecaondernemers begrijpen er niets van. "De kracht van de streek is dat we rekening houden met elkaar, zonder dat de overheid daar regels voor oplegt."

Björn Boom van restaurant 't Raadhuis in Goudriaan begrijpt niets van het besluit van het Molenlandse gemeentebestuur om de openingstijden van de terrassen terug te brengen. "Wij vinden het heel bijzonder dat de groep die iedereen al eeuwenlang op zondagmorgen wakker moet maken met het luiden van de klok omdat het 'kerktijd' nu bezwaar maakt over de openingstijden van de horeca, omdat kerkgangers dat storend zouden vinden."

"Er zijn ook mensen die op zondag morgen lekker fietsen of wandelen of op een andere manier genieten van de natuur en dan rond een uur of 11 een welverdiend kopje koffie willen nuttigen in een horecagelegenheid. Zij gaan misschien wel op een ander tijdstip naar de kerk. Het heeft te maken met wederzijds respect en normen en waarden. Nu lijkt het een beetje eenrichtingsverkeer te worden."

Stap terug in de tijd

"Belachelijk." Zo reageert Bjorn Rogmans van restaurant De Krom in Oud-Alblas. "Dit is een stap terug in de tijd. Ik snap echt niet waarom ze dit willen. De Krom is op zondagochtend al dertig jaar open en wij hebben er nooit een klacht over gehad. We zitten in het buitengebied; er is niemand die er last van heeft. En het scheelt veel omzet: voor 12 uur komen hier soms wel 150 tot 200 fietsers."

Onbegrip is er ook bij Michael van Hoorne van Avonturenboerderij Molenwaard. Dit themapark in Groot-Ammers heeft niet te maken met de regels rond terrassen, maar Van Hoorne is wel nauw betrokken bij de ontwikkeling van toerisme en recreatie in de streek. "Ik zit in allerlei werkgroepen, ook vanuit de gemeente, allemaal met als doel onze streek aantrekkelijker te maken voor toeristen. En dan moet ik dit in de krant lezen. Op deze manier maak je het juist onaantrekkelijker om hierheen te komen."

Hij benadrukt dat het bij de terrassen gaat over de doelgroep die de gemeentelijke overheden graag willen trekken: fietsers en wandelaars die genieten van de Alblasserwaard. "Het gaat niet om een groot openluchtevenement op zondag, maar om mensen die in alle rust een kop koffie willen drinken op een terras. Dat gaat prima samen met de zondagsrust. Ik heb alle respect voor degenen die de zondagsrust in ere willen houden, maar de kracht van deze streek is dat we hierin rekening met elkaar houden. Zonder dat de overheid daar regels voor op hoeft te leggen."

Onduidelijk

Leo Kool van de Maria Johanna Hoeve in Noordeloos heeft vooral vragen. "Voor mij is onduidelijk wat er nu wel of niet mag. Ons terras zit niet aan de openbare weg. Als hier zondag mensen komen golfen, mag ik ze dan alleen buiten een kop koffie schenken of moet dat binnen?"

Die onduidelijkheid is er ook bij Cees van der Vlist van Stichting Werelderfgoed Kinderdijk. In het nieuwe bezoekerscentrum gaat het terras ook op zondag open. "Net zoals dat de afgelopen jaren al bij Kantine Molenhoek van Hans Slob was. Ik dacht dat alles hetzelfde zou blijven. Volgende week hebben we overleg met de gemeente en zullen we dit bespreken. Ik ga ervan uit dat het geen problemen zal opleveren. Wij zullen ons in ieder geval aan de regels houden."

Druk

De zondagochtend zijn belangrijke uren, onderstreept Cees Renes van eetcafé De Dam in Nieuwpoort. "Dan is het echt druk. Hij stuurt volgende week een aangetekende brief naar het gemeentebestuur. "Ik wil graag met hen het gesprek aangaan. Want in mijn beleving kun je dit niet onderbouwen. Ik persoonlijk keur het in ieder geval niet goed dat er vanuit geloof bepaald zou kunnen worden hoe ik mijn bedrijf run. Ik heb respect voor mijn medemens en dat verwacht ik andersom ook. De ene persoon loopt op zondagochtend naar de kerk, en de ander stopt bij mij voor kop koffie en een appelpunt, daar is niets mis mee."