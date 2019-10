Aannemers in regio houden adem in vanwege stikstofproblematiek

REGIO • Aannemers in de Alblasserwaard maken zich grote zorgen over de gevolgen van de stikstofproblematiek voor hun bedrijven.

Gert-Jan Lagendijk, bestuurslid bij Bouwend Nederland en directeur van Aannemingsbedrijf Lagendijk in Streefkerk: "Het moeilijke is het dat er regionaal nog geen standpunt over is. Ik zeg: schep duidelijkheid over de kaders waarbinnen je wel of geen vergunningen mag verlenen. Nu wordt het verstrekken van vergunningen stilgelegd omdat niet duidelijk is hoe vergund moet worden. Gemeenten en provincies moet duidelijk gemaakt worden hoe ze moeten afhandelen."

Uit en enquête van Bouwend Nederland bleek begin deze maand dat in de provincie Zuid-Holland ten minste 51 projecten zijn vertraagd door de stikstofproblematiek (35 projecten in de woningbouw, 6 in de utiliteitsbouw en 10 in de infra). In de bouw gaat het hierbij om 2.846 woningen. Het aantal banen dat onder druk staat in de woningbouw: 3.135 (fte). Lagendijk: "Waar grote aannemers de verwachting hadden dat ze in 2020 bijvoorbeeld twintig projecten zouden gaan bouwen, rekenen ze nu op minder. Zzp'ers en toeleverende bedrijven gaan mee in hun uitstel."

Oplossingen

Gevraagd naar oplossingen zegt Lagendijk: "Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Bouwend Nederland staat op het standpunt dat de normering aangepast moet worden. De organisatie meldt een directe omzetderving van 4 miljard, nu al. Die schade haal je op korte termijn niet meer in." Het bedrijf van Lagendijk heeft binnen de eigen orderportefeuille nog geen last, maar wel indirect. "Werken van de grotere bouwers gaan uitlopen. Wij werken ook in opdracht voor deze partijen en indirect worden wij daar dus mee geconfronteerd. Ja, ik maak me wel zorgen."