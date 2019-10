FNV: Wemmers Tanktransport moet alle gewerkte uren uitbetalen

BLESKENSGRAAF • Wemmers Tanktransport uit Bleskensgraaf moet zijn chauffeurs definitief alle gewerkte uren uitbetalen. Dit meldt de vakbond FNV op zijn site. Volgens Edwin Atema van de FNV-stichting VNB gaat dit het bedrijf miljoenen euro's kosten.

Wemmers Tanktransport wil niet reageren op het bericht. De FNV meldt dat een eerdere uitspraak van de rechter over de betaling van gewerkte uren niet meer kan worden teruggedraaid nu de beroepstermijn voorbij is. Volgens de vakbond handelde het transportbedrijf jarenlang illegaal door per activiteit slechts een maximaal aantal uren uit te betalen.

'Gigantische bedragen'

Vakbondsman Atema: "Dit is een belangrijke, principiële zaak. Met deze uitkomst kunnen niet alleen alle chauffeurs van Wemmers, maar ook van andere bedrijven, gigantische bedragen terugvorderen."

Het Bleskensgraafse bedrijf betaalde chauffeurs jarenlang niet alle gewerkte uren uit. In het chauffeurshandboek stond per activiteit het maximaal aantal uit te betalen uren. Bij hun sollicitatie kregen chauffeurs te horen dat de regeling was overeengekomen met de vakbond.

De FNV-stichting VNB onderzocht de zaak en startte een procedure waarin chauffeurs het loon vorderden over alle gewerkte uren. Eerder dit jaar bekrachtigde het gerechtshof het eerdere vonnis van de rechtbank, waarin werd geoordeeld dat Wemmers een oneigenlijke regeling toepaste en alsnog het loon over alle gewerkte uren aan de chauffeurs moest uitbetalen.

Termijn verstreken

Hoewel Wemmers in de procedure te kennen gaf naar de Hoge Raad te zullen stappen, verstreek die termijn afgelopen week. Het arrest van het gerechtshof is daarmee definitief. Inmiddels heeft Wemmers ruim 45.000 euro nabetaald aan vier chauffeurs. Op dit moment heeft VNB meerdere vergelijkbare procedures lopen bij andere bedrijven.

Buitenlandse chauffeurs

Ook over het inhuren van chauffeurs in buitenlandse loondienst loopt nog een procedure, omdat de vakbond wil voorkomen dat Wemmers de cao op die manier kan omzeilen. Het FNV-persbericht meldt: 'Eerder oordeelde de Inspectie Leefomgeving en Transport al dat Wemmers Roemeense chauffeurs in dienst van buitenlandse bedrijven illegaal inleende. Ook concludeerde de inspectie dat Wemmers gebruik maakte van buitenlandse postbusbedrijven.'

Zijn er in Nederland veel transportbedrijven bij wie dit speelt?

Atema: "Er zijn in Nederland veel bedrijven die de cao op verschillende onderwerpen niet naleven. Statistieken zijn daar niet over. Jammer genoeg zijn er gekkere regelingen dan zoals Wemmers toepaste; bedrijven die gewoon op papier zetten hoe ze hun werknemers bestelen komen ook voor."

Was het bedrijf in Bleskensgraaf zich ervan bewust dat het handelde in strijd met de cao?

Atema: "Het bedrijf was zich er zeker van bewust dat het in strijd met de cao handelde. Chauffeurs werden zelfs voorgelogen met het verhaal dat de regeling – waarbij niet alle uren werden uitbetaald – was overeengekomen met de vakbond."

Hoeveel jaren is per activiteit betaald in plaats van per gewerkt uur?

Atema: "De regeling werd al vele jaren toegepast. Chauffeurs kunnen nu het maximum aantal van vijf jaar terugvorderen."

Hoeveel werknemers krijgen nog achterstallig salaris?

Atema: "Deze principezaak ging over vier chauffeurs, maar met de uitspraak hebben honderden chauffeurs die voor Wemmers werken of gewerkt hebben recht op nabetalingen. Naar aanleiding van de uitspraak en de publiciteit heeft een heel aantal chauffeurs zich al gemeld."

Om hoeveel geld gaat het naar schatting in totaal?

Atema: "Wij schatten in dat Wemmers een aantal miljoenen euro's niet heeft uitbetaald aan haar chauffeurs. Chauffeurs kunnen dat nu dus vorderen."