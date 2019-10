Dossier abeidsmigranten Molenlanden: 'Wethouder Slob, toon ons de behoefte aan'

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden past ervoor om arbeidsmigranten uit omliggende gemeenten te gaan huisvesten. Zoveel werd dinsdagavond duidelijk bij de behandeling van de Beleidsnotitie Arbeidsmigranten.

De discussie spitst zich toe op de huisvesting van shortstay arbeidsmigranten, migranten die niet langer dan vier maanden, op basis van logies, onafgebroken in de gemeente verblijven. Het college van Molenlanden wil 120 shortstay arbeidsmigranten centraal (op camping De Put) huisvesten, met een doorgroeimogelijkheid tot 210 arbeidsmigranten binnen vijf jaar. Shortstay arbeidsmigranten die nu al in Molenlanden zijn, mogen in de bestaande woningvoorraad blijven. En daar wringt de schoen.

Dwingen

"Doen we dit nou echt voor Molenlandse ondernemers?", beet Jan Arie Koorevaar (CDA) het spits af.

Corné Egas (SGP): "Hoe krijgen we de shortstay arbeidsmigranten die nu al in onze dorpen zitten naar een centrale plek? We willen geen beweging van buiten. Hoe gaan we de ondernemers verleiden, misschien wel dwingen; hoe gaan we het regelen?"

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) onomwonden: "Het aantal van 120 is te hoog, dan gaan we ze aantrekken uit omliggende gemeenten." En Buddingh' (DoeMee!): "Shortstay blijft de achilleshiel. De behoefte is niet aangetoond, er is in Molenlanden geen seizoensarbeid. Wij zijn niet van plan het probleem van de regio te gaan oplossen."

Notitie aanscherpen

Wethouder Teunis Jacob Slob kon geen 100% garantie geven dat er geen 'aanzuigende werking' zal zijn. "Maar we zullen het moeten verankeren, dus zullen we de notitie aanscherpen."

De raad lijkt niet overtuigd. Sanne Zijlstra (CU): "Uw antwoord is te mager, u overtuigt ons niet. Toont ons de behoefte aan." Egas, in navolging van Verschoor: "Vijftig plaatsen lijkt ons voldoende. Laten we duidelijkheid scheppen."

Wordt vervolgd in de raadsvergadering van 29 oktober.