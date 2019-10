Ondernemers willen nauwer betrokken worden bij plannen Kinderdijk

MOLENLANDEN • Ondernemers in de Molenstraat in Kinderdijk hebben het gevoel dat ze onvoldoende aangelijnd zijn gehouden in de planvorming over het Gebiedsperspectief.

"We maken ons grote zorgen over het reguleren van de verkeersstromen", zei Arnold Boulonois, uitbater van grand café De Klok, dinsdagavond. "Onze bereikbaarheid neemt af, dat gaan we economisch gezien voelen."

Met name de VVD, bij monde van raadslid Philomeen Breddels, stelde er vragen over en overwoog een amendement. Zover zal het niet komen, want wethouder Arco Bikker zegde toe in het participatietraject naast de inwoners en de molenaars ook de ondernemers expliciet te zullen meenemen.

Geen verrassingen

Dezelfde -en andere- vragen kwamen er ook van Fati Özdere, voorzitter van de Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk. Hij kan zich vinden in de uitgangspunten, maar pleit ervoor 'goed met elkaar te blijven optrekken'. "We willen niet voor verrassingen komen te staan."