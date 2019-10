Mooie prestatie en opbrengst voor marathonloper Gerrit den Hartog

HOORNAAR • Gerrit den Hartog heeft in het afgelopen weekend de Marathon van Chicago volbracht. Naast zijn sportieve prestatie, hij finishte in 3 uur en 34 minuten, heeft hij geld ingezameld voor Kika. De teller van de sponsoring finishte op 13.691,65 euro.

De voorbereiding in de afgelopen maanden was door privé omstandigheden en een lichte rugblessure niet optimaal geweest voor Gerrit. Zijn persoonlijk record op de marathon stond op 3 uur 29 minuten en hij voelde zich goed genoeg om op een schema te gaan lopen om die tijd te verbeteren.

Het begin verliep voorspoedig en de eerste 20 kilometer gingen vrij probleemloos. Na ongeveer 30 kilometer kreeg hij echter last van zijn rug en moest ik een iets langzamer tempo gaan lopen. "Deze laatste 12 kilometer waren dan ook echt afzien, maar gelukkig kon ik mijn tempo wel redelijk vlak houden. Uiteindelijk finishte ik in 3 uur 34 minuten en 58 seconden. Een tijd waar ik zeer tevreden mee ben!", reageert Gerrit den Hartog.

Er waren in totaal 24 Kika runners uit Nederland. Zij hebben allemaal de finish weten te bereiken. Tijdens het afsluitende hapje en een drankje kreeg Gerrit de vermelding 'Topsponsor', aangezien hij deze marathon van alle 24 lopers het meeste sponsorgeld voor KiKa had op weten te halen. Zijn sponsorteller voor deze marathon: € 13.691,65. Gezamenlijk is er 186.359,81 opgehaald voor Kika, waarmee ze weer een mooie bijdrage hebben kunnen overmaken om Kinderkanker proberen de wereld uit te helpen.

Ook Laurens Vonk uit Hoogblokland liep mee in Chicago voor het goede doel.