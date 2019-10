Boeren uit Alblasserwaard sluiten aan bij protest bij RIVM en Den Haag

ALBLASSERWAARD • Net als vorige week stapten woensdagochtend boeren uit de Alblasserwaard in hun trekker om deel te nemen aan de landelijke protestactie.

Deze keer gingen de landbouwvoertuigen de A27 bij Noordeloos op, om vanaf daar richting het kantoor van de RIVM in Bilthoven te rijden. Later vandaag gaat de stoet naar Den Haag, om ook daar de onvrede over het stikstofbeleid te laten horen.