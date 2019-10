Dijksynagoge klaar voor Loofhuttenfeest dankzij leerlingen Bossekamp

SLIEDRECHT/OTTOLAND • Onlangs is de loofhut (Soekah) in tuin van de Dijksynagoge aan de Rivierdijk 51 in Sliedrecht opgebouwd door leerlingen en hun docent Christiaan Boer van scholengemeenschap de Bossekamp uit Ottoland.

Het bestuur van de Dijksynagoge vindt het geweldig wat deze jongelui hebben gepresteerd. Bij deze gelegenheid kregen zij een korte Joodse les over het Loofhuttenfeest. De loofhut is te bezoeken door een rondleiding te boeken ook nog op de Open Dagen 9 en 10 november, van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Daarnaast is er op donderdag 24 oktober voor belangstellenden een bezoek mogelijk. Hiervoor is een Speciaal Arrangement samengesteld, compleet met koosjere lunch, verhalen en live muziek. Vanzelfsprekend wordt ook het Loofhuttenfeest toegelicht. Om 11.00 uur is er ontvangst met koffie. De bijeenkomst duurt tot circa 13.30 uur. In verband met de voorbereidingen en het beperkt aantal plaatsen is reserveren noodzakelijk: info@dijksynagoge.nl of telefonisch via: 06-10978191. Prijs is per persoon 20 euro.