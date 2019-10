Arnold Tuytel (Oud-Alblas): 'Binnen enkele weken grote protestactie PFAS en stikstof'

OUD-ALBLAS • Vanuit de grond-, weg- en waterbouw vindt binnen enkele weken een grote protestactie tegen de regelgeving rond PFAS en stikstof plaats. Dat stelt Arnold Tuytel van het bedrijf Tuytel Groep in Oud-Alblas.

Maandagavond kwamen op initiatief van de Alblasserwaardse ondernemer en van Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek uit Staphorst vertegenwoordigers van grote ondernemingen uit deze sector, vertegenwoordigers van diverse brancheorganisaties, leveranciers van bouwmachines en leasemaatschappijen bij elkaar.

"We hebben afgesproken binnen een paar weken met een grote protestactie te komen", vertelt Tuytel. "De problematiek rond PFAS is nu al groot, maar ook stikstof zal de komende maanden steeds meer een bedreiging voor het voortbestaan van bedrijven in onze sector en daarbuiten worden. Daarom zaten ook de leveranciers van bouwbedrijven en leasemaatschappijen aan tafel. Zij zijn de eersten die getroffen worden als wij onze rekeningen niet meer kunnen betalen."

N3

Tuytel kan er uit eigen ervaring over meespreken. "Het project om de N3 bij Papendrecht en Dordrecht aan te pakken is onder meer doordat er nieuwe berekeningen rond stikstof gemaakt moesten worden uitgesteld. Wij hadden daar al in januari moeten beginnen. Het gaat om een klus van 2,5 jaar. Als bij bedrijven dat soort projecten niet doorgaan, is er een behoorlijk risico dat ze in de problemen raken."

De actie moet het publiek en de landelijke overheid met de neus op de feiten drukken. "Maar ook collega-ondernemers zijn nog niet allemaal op de hoogte van hoe serieus dit probleem is. Zij hebben het nu nog druk en beseffen niet dat dit over een paar maanden afgelopen kan zijn. Ook hen willen we hiermee bereiken."