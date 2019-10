Verpleegkundige en patiënt Beatrixziekenhuis stralen in tv-commercial

GORINCHEM • Selina Sprangers, oncologieverpleegkundige in het Beatrixziekenhuis, en patiënt Arie van Breugel stralen komende drie weken in een landelijke tv-reclame. Zij werken mee aan de Ik Zorg-campagne van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Verschillende zorgprofessionals vertellen over hun vak en waarom werken in de zorg zo mooi is. Deze Ik Zorg-campagne is er op gericht om zorg- en welzijnsprofessionals te steunen in wat ze doen en om nieuwe medewerkers aan te trekken. "Ik vertel graag over mijn vak en ben trots op wat ik doe", zegt Selina stellig. "Zorgen doe je vanuit je hart."

Rood koffertje

Selina werkt al 21 jaar in de zorg. 'Dat begon vroeger al als klein meisje. Ik had zo'n rood koffertje met een wit kruis erop', zegt ze. 'Ik werkte eerst als verzorgende IG in een verpleeghuis. Dat vond ik geweldig om te doen, maar ik wilde graag verder leren. Toen heb ik de stap gezet om de opleiding tot verpleegkundige te volgen. Later kreeg ik in het Beatrixziekenhuis de mogelijkheid om oncologieverpleegkundige te worden. Die kans greep ik met beide handen aan.'

Speciale band

Als oncologieverpleegkundige doet Selina verpleegkundige handelingen, maar biedt patiënten ook ondersteuning. 'Deze contacten zijn mooi en bijzonder en soms ook zwaar', vertelt ze. 'De patiënten komen regelmatig terug voor een kuur en dan krijg je toch een band.' Zo ontmoette zij ook meneer Van Breugel en zijn vrouw. 'Toen hij hier kwam voor zijn eerste kuur was hij erg ziek en zijn vrouw wist niet goed hoe zij met de situatie om moest gaan. Ik heb hen begeleid en gesteund.' Door dat eerste contact is een bijzondere band ontstaan. 'Het is mooi dat je zo'n verschil kan maken in iemands leven. Daar doe ik het voor.'

Selina en alle andere zorgverleners die te zien zijn in de Ik Zorg-campagne zijn trots op hun vak en vertellen daar graag over. Voor meer informatie: www.werkenbijrivas.nl.