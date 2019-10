Weekendafsluiting A15 bij knooppunt Ridderkerk

REGIO • Rijkswaterstaat voert van 18 tot 21 oktober onderhoudswerkzaamheden uit op de A15 in knooppunt Ridderkerk vanuit Dordrecht en Gorinchem richting Europoort.

Van vrijdag 18 oktober 22.00 uur tot maandag 21 oktober 05.00 uur vinden er werkzaamheden plaats op de A15 richting Europoort in het knooppunt Ridderkerk. De verbindingsweg van de A16 naar de A15 is daarbij afgesloten; weggebruikers richting Rotterdam-Zuid worden omgeleid via de parallelrijbaan in het knooppunt. Het overige verkeer wordt geadviseerd de omleiding via de Ring van Rotterdam te volgen.

Afsluitingen

Tijdens de weekendafsluiting is de A15 in de richting van Europoort en Maasvlakte in knooppunt Ridderkerk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van 10 tot 30 minuten. Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld naar vrijdag 22 november 22.00 uur tot maandag 25 november 05.00 uur.

Omleidingsroutes

Verkeer vanuit Gorinchem en Dordrecht richting Europoort en Maasvlakte wordt omgeleid via A16, A20 en A4. Verkeer vanuit Gorinchem en Dordrecht richting Rotterdam-Zuid wordt omgeleid via de parallelrijbaan van de A15. Gele borden en informatiepanelen langs en boven de weg geven de omleidingsroutes aan.

Tijdens de werkzaamheden vervangt Rijkswaterstaat het asfalt en diverse voegovergangen. Het wegennet in de provincie Zuid-Holland heeft periodiek onderhoud nodig. Denk daarbij aan het vernieuwen van asfalt en het onderhoud aan kunstwerken, zoals viaducten. Met dit onderhoud zorgen we ervoor dat het verkeer in Zuid-Holland vlot en veilig kan blijven rijden.

Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden op: www.werkzaamheden.rijkswaterstaat.nl.