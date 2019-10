Kleindierenshow in de Schaapskooi te Ottoland

OTTOLAND • Kleindier SportVereniging Merwezoom verzorgt op vrijdag 1 en zaterdag 2 november een kleindierenshow in de Schaapskooi aan de A 89 in Ottoland.

In het afgelopen jaar waren er meer dan 300 ingestuurde dieren zoals hoenders (kippen), konijnen, cavia's, siervogels (duiven en kwartels) en watervogels. Nieuw dit jaar is een workshop voor de startende kleindier-liefhebber verzorgd door 'Black and White educatief centrum voor kleine huisdieren' over het houden van de hierboven noemde dieren.

Voorafgaand aan de show is er een keuring waar de ingezonden dieren in sportieve onderlinge concurrentie door ervaren keurmeesters worden beoordeeld. Dieren die hierbij hoog gewaardeerd worden vanwege uitmuntende raskenmerkende eigenschappen zullen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan toekomstige diergeneraties en vooruitgang in de raskwaliteit.

Bezoekers zijn welkom op vrijdagavond 1 november van 19:00 tot 22:00 uur en op zaterdag 2 november van 09:30 tot 16:30 uur.

De aangeboden workshop zal eveneens op zaterdagmiddag gehouden worden voor de jeugd vanaf ongeveer groep 5 van de basisschool. Deelname aan de workshop kost 3 euro. Toegang tot de kleindierenshow is gratis. Aanmelden voor de workshop kan via info@merwezoom.nl. De workshop start om 13.00 uur (en om 14.30 uur bij voldoende deelname).

Kleindier Sportvereniging Merwezoom is opgericht op 1 januari 2007. De vereniging is voortgekomen uit een fusie van drie verenigingen in de Alblasserwaard namelijk: P.K.V. uit Papendrecht, V.P.K.S & O ( 1923) uit Sliedrecht en V.P.K.G.O. uit Gorinchem. De vereniging telt een kleine 100 leden, waaronder een leuk groepje jeugdige fokkers.