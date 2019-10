VOS leden voor leden avond: VOS talks

LEERDAM • VOS talks is gebaseerd op het bekende TED talks: een spreker staat voor een zaal met mensen, spreekt hen toe over een onderwerp wat hem aan het hart gaat, de zaal luistert, de speech wordt opgenomen en via het podium van TED kan iedereen ter wereld online de presentaties achteraf bekijken. De TED talks gaan over de meest uiteenlopende inspirerende onderwerpen.

De sprekers op de VOS-talk van donderdag 17 oktober zijn:

• Leon Tindemans, social media deskundige: Iedereen kan bloggen.

• Paulien Kluver, fotografe: Zet jezelf in the picture.

• Greet Roeland, natuurgeneeskundige: Geef jij je zelfhelende vermogen voldoende de ruimte?

• Monique Donga, timemanagementtrainer: Is jouw tijd bijzonder?

• Marian Bosma, diabetes-verminder-coach: Mag iemand met diabetes een koekje?

De avond wordt gehouden bij Flexplek Leerdam, Kerkelaantje 14 in Oosterwijk. De avond begint om 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur. Introducees zijn van harte welkom, wel graag even aanmelden via www.vos-ondernemers.nl

VOS

VOS staat voor Vijfheerenlanden Ondernemen Samen, een ondernemersvereniging voor de Vijfheerenlanden en omstreken. VOS bestaat vanaf 8 april 2010. VOS legt verbindingen tussen ondernemers, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties.

VOS houdt jaarlijks tien netwerkbijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen met een spreker van binnen of buiten VOS.