Leden Rabobank genieten van streekproductendiner

GORINCHEM • In de Week van de Coöperatie, van 5 tot en met 10 oktober trakteerde Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden bijna vijfhonderd leden, verdeeld over twee avonden, op een streekproductendiner.

Het was een ambitieus plan, want op de tweede dag werd het kantoor van de Rabobank omgebouwd tot een restaurant voor één avond. De medewerkers en ledenraadsleden van de Rabobank zaten in de bediening, samen met de cliënten van zorgorganisatie ASVZ.

De verrassende streekgebonden gerechten werden bereid door Van der Valk in Vianen en Wouter Blinde van restaurant Oud Vuren. Vooral de kaasschnitzel van Booij kaas, vlees van de dubbeldoelkoe en de feestelijke sorbet met boeren Yoghurt ijs uit Leerdam en ingelegde Schoonrewoerdse kersjes vielen goed in de smaak. Tussen de gerechten door waren er inspirerende sprekers. Zoals De Onkruideniers, Ronald Boer en Jonmar van Vlijmen, die het publiek uitdaagden op een andere manier naar onkruid te kijken en Marjolein van Till die haar droom waargemaakte door een eigen onderneming te starten. Het muziektrio Oud Kampen liet de mensen swingen in hun stoel. Naast de gerechten, waren ook alle bijbehorende dranken afkomstig uit de regio. De wijnen van Chateau du Tets uit Goudriaan, bieren van de Gorcumse Stadsbrouwerij Dukes en de 100% biologische sappen van De Groene Geer uit Nieuwland.

Ook was er een presentatie over de visie van de Rabobank op voedselzekerheid. Als gevolg van een groeiende en steeds welvarender wereldbevolking zal de vraag naar voedsel tot 2050 met 60% groeien. Als internationaal leidende bank in food en agri is de Rabobank vastbesloten om bij te dragen aan oplossingen hiervoor. Samen met klanten, partners en collega's wereldwijd gaan ze aan de slag met de vier dimensies van voedselzekerheid: het verbeteren van de beschikbaarheid van voedsel, het verbeteren van de toegang tot voedsel, het stimuleren van gebalanceerde, gezonde voeding en het verbeteren van de stabiliteit.

Als blijk van waardering hebben totaal meer dan duizend leden van de Rabobank kunnen genieten van een week vol activiteiten. De Week van de Coöperatie van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden begon zaterdag 5 oktober met de Fokveedag in Hoornaar. Naast het boerenlandfeest en de streekproductendiners was er voor de leden ook een kindermiddag op Avonturenboerderij Molenwaard, een mountainbike clinic voor jongeren en afsluitend op donderdag 10 oktober een ondernemersavond met Jaap Korteweg van de Vegetarisch slager in de schaapskooi in Ottoland.