'Iedereen moet kunnen sporten in de eigen gemeente'

OTTOLAND • De gemeenten Molenlanden en Gorinchem hebben op woensdag 9 oktober het convenant Uniek Sporten ondertekend. Wethouder Bram Visser (Molenlanden) en wethouder Joost van der Geest (Gorinchem) zetten ieder namens hun eigen gemeente hun handtekening onder het convenant.

De gemeenten willen een inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan doen aan dagelijkse activiteiten zoals sporten en bewegen. Met iedereen wordt bedoeld alle kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, met of zonder beperking. Met de ondertekening van het convenant onderstrepen de gemeenten dat sporten en bewegen voor iedereen mogelijk is. Uniek Sporten gaat sportaanbieders in de twee gemeenten ondersteunen om dit mogelijk te maken. Daarnaast kunnen de sportaanbieders hun sportaanbod online zichtbaar maken via de site en app van Uniek Sporten.

Uniek Sporten, een initiatief van Fonds Gehandicaptensport, vindt dat sporten voor iedereen belangrijk is. Een beperking hoeft daarbij geen belemmering te zijn. Bij Uniek Sporten wordt er gewerkt vanuit regionale samenwerkingsverbanden die het sportaanbod voor mensen met een beperking bevorderen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden worden sportaanbieders ondersteund die gehandicaptensport willen aanbieden.

Ook worden mensen met een beperking geholpen in het vinden van de juiste sport. Via de website van Uniek Sporten of de app worden sporters en sportaanbieders met elkaar in contact gebracht. Met Uniek Sporten zorgen Fonds Gehandicaptensport en haar partners ervoor dat nog meer mensen met een beperking kunnen genieten van sport en bewegen.

Na afloop van de ondertekening gingen de beide wethouders nog een balletje trappen met enkele gehandicapte sporters.