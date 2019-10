Veel interesse voor zonnepanelen op andermans dak

NOORDELOOS • Op 9 oktober vond de eerste bijeenkomst van de Energie Coöperatie Molenlanden plaats die bezocht werd door meer dan 100 bewoners uit verschillende dorpskernen.

Een toelichting werd gegeven op het hoe en waarom van de coöperatie en bewoners kregen uitleg over de werkwijze van en mogelijkheid voor deelname aan het eerste zonnedakproject. Vele bewoners reageerden enthousiast en zijn meteen lid geworden. Ook is er al voor meer dan 300 zonnepanelen vooraf ingetekend op het project.

De avond werd geopend door wethouder Teunis Jacob Slob. Hierna vertelde Willem van Valen, adviseur duurzaamheid en energietransitie bij de gemeente Molenlanden over de uitdagingen waar we op het gebied van de energietransitie en het warmtevraagstuk met z'n allen voor staan, op welke manier de gemeente hiermee bezig is en dat ze hierin gezamenlijk met bewoners willen optrekken.

Rudolph de Jong, een van de oprichters van EC-Molenlanden nam de toehoorders mee in het waarom van de coöperatie, de doelstellingen en de ambities en dat het een coöperatie is voor en door bewoners en dat iedereen mee kan doen.

Mooie oplossing

Jan Snelders, deskundige op het gebied van energie coöperaties en bestuurslid van EC-Molenlanden, gaf uitleg over de werkwijze van een postcoderoosregeling, waarbij het mogelijk is om op het dak van een ander zonnepanelen te plaatsen. Een mooie oplossing voor als er bijvoorbeeld geen zonnepanelen op uw woning kunnen of mogen worden geplaatst, uw huidige zonnepanelen te weinig energie leveren of wanneer u geen zonnepanelen op uw huis wilt.

Het eerste postcoderoosproject van EC-Molenlanden start in Noordeloos. Op een beoogd dak in deze dorpskern kan een groot aantal zonnepanelen worden geplaatst. Het zonnedak levert per jaar genoeg elektriciteit op om veel huishoudens dagelijks van schone stroom te voorzien. Particulieren en bedrijven met kleinverbruik in Noordeloos en de aangrenzende dorpen Giessenburg, Hoornaar, Hoogblokland, Goudriaan, Langerak, Meerkerk, Ameide en Tienhoven kunnen tegen relatief lage kosten met dit project meedoen.

Meteen aanmelden

Tijdens de avond konden de aanwezige bewoners uit deze dorpskernen zich meteen aanmelden voor de voorinschrijving. Op de volgende bijeenkomst eind november zal EC-Molenlanden bewoners een definitief aanbod doen en kunnen voorinschrijvingen worden omgezet in definitieve deelname.

Voor meer informatie: www.ecmolenlanden.nl. Lid worden van EC-Molenlanden kan voor 25 euro per jaar. Wie lid wordt, krijgt een stem in de discussie over de toekomstige energievoorziening in het gebied en kan men profiteren van de voordelen van groene energie uit de streek.