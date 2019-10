Nieuwe spuitcabine voor natlak bij Alara-Lukagro in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Begin oktober heeft Alara-Lukagro in Groot-Ammers, producent van maatwerk geluid en lawaai reducerende producten, een nieuw geplaatste natlak cabine in gebruik genomen.

"Door de flinke stijging in het aantal grote opdrachten was de nieuwe cabine hard nodig", aldus Annold de Jong, manager Coating Systems bij Alara-Lukagro. "Het natlak proces kent verschillende stadia waaronder het schuren en afplakken, het lakken zelf en het drogen van de lak. Met deze nieuwe cabine hebben we nu vier natlak cabines en kunnen we continu doorgaan met het proces." Daarnaast is de nieuwe cabine in het verlengde geplaatst van één van de reeds bestaande cabines, waardoor het mogelijk is nog langere producten, zoals geluidsisolerende behuizingen, te coaten. De totale lengte van de twee cabines samen is ruim 30 meter. Bovendien heeft de cabine een inwendige hoogte van 8 meter en een breedte van 6,5 meter.

De zijkanten en het plafond van de nieuwe natlak cabine zijn voorzien van LED-lichtbakken. Deze verlichting is een stuk energiezuiniger dan de oude verlichting, terwijl de lichtopbrengst nagenoeg hetzelfde is. Daarnaast is de cabine onder andere voorzien van een goede en energiezuinige ventilatie toevoer via een filterplafond en afzuiging via twee afzuigzuilen. De cabine is toegankelijk via twee ruime roldeuren en twee servicedeuren met vluchtfunctie.

Een rails aan het plafond maakt het voor de mensen op de afdeling Coating Systems mogelijk kleinere producten eenvoudig en met weinig fysieke kracht door de cabine te geleiden. Op meerdere plekken in de wand zijn perslucht aansluitpunten geplaatst waar de lakspuiten kunnen worden aangesloten. Hierdoor kunnen eenvoudig, zonder gevaarlijke situaties met lange slangen, alle plekken van de cabine worden bereikt.

"Door onze ruim opgezette poedercoating en natlak faciliteiten, in combinatie met de straalcabine, zijn onze producten bestand tegen de meest extreme weersomstandigheden. Aan de hand van de speciale mengruimte kunnen producten daarnaast in elke gewenst kleur worden afgewerkt."

Voor meer informatie: www.alara-lukagro.com.