Vakantiebijbelweek Oud-Alblas rondom thema 'Schatrijk!'

OUD-ALBLAS • Basisschoolkinderen en tieners in Oud-Alblas kunnen in de herfstvakantie weer meedoen aan de activiteiten van de Vakantiebijbelweek.

De gelijknamige commissie van de Hervormde Gemeente Oud-Alblas heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een aansprekend programma rondom het thema 'Schatrijk!'. In dorpsgebouw Berea, vlakbij de Groen van Prinstererschool, is er voor kinderen en tieners deze week heel wat te ontdekken.

Voor basisschoolkinderen van groep 1 tot en met 6 is er een programma op maandag 21 oktober van 14.00 tot 16.00 uur en op dinsdag 22 oktober van 10.00 tot 12.00 uur. Op woensdag 23 oktober is ook groep 7 welkom, naast de groepen 1 tot en met 6. Kinderen zijn welkom van 10.00 tot 12.30 uur (inclusief lunch).

Op woensdag is er een leuke toneelvoorstelling, op de andere dagen wordt er onder andere geknutseld, gezongen, worden er Bijbelverhalen verteld en ook is er een leuke buitenactiviteit door het dorp. Op de slotavond, op woensdag 23 oktober van 19.00 tot 20.00 uur, zijn naast de kinderen ook de ouders/verzorgers en andere belangstellenden welkom. De organisatie hoopt dan een mooi geldbedrag te kunnen overhandigen aan het Nederlands Bijbelgenootschap. Hiervoor wordt tijdens de Vakantiebijbelweek geld ingezameld.

Speciaal voor tieners in groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs, is er op zaterdag 26 oktober een leuke activiteit van 16.00 tot 21.00 uur. Ze gaan met elkaar op zoek naar schatrijke informatie uit de bijbel, eten gezellig samen en gaan op pad met het spel Geo Treasure Hunting, met GPS.

Zondagochtend 27 oktober is er afsluitend een themadienst rondom 'Schatrijk!' in de Hervormde gemeente van Oud-Alblas. De dienst start om 09.30 uur. Na de kerkdienst wordt er koffie/thee of fris aangeboden in Berea.