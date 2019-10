• Het tuigpaarden Kendrik werd dagkampioen in Ameide. (Foto: Rick den Besten )

AMEIDE • Het tuigpaard Kendrik van stoeterij Embregts van der Gun (Rijswijk, Betuwe) en P. Rook (Krimpen aan de Lek) is donderdag door de zes juryleden gekozen tot dagkampioen van de 362e Paardenmarkt in Ameide.



De ereronde van de dagkampioen, het tuigpaard Kendrik. #hetkontakt pic.twitter.com/jeraBiudgs — Rick den Besten (@RickdenBesten) October 10, 2019



Op een enkel buitje na trof de organisatie van de 'Termeise Mart' het met het weer.

De aanvoer van paarden en pony's was groter dan vorig jaar: er werden er 116 gekeurd. De toename zat vooral bij de paarden en daar was men in Ameide zeer content mee.





