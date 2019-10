Alblasserwaard, Graafstrooms Fanfare en Café Sluis in nieuwe clip Marco de Hollander

ALBLASSERWAARD • De bekende volkszanger Marco de Hollander dook voor de opnames voor zijn nieuwste videoclip de Alblasserwaard in.

In de filmbeelden van 'Jij bent aan de beurt' komen allerlei bekende plekken uit de Alblasserwaard voorbij. Daarnaast werd de opnames gemaakt in Café Sluis in Groot-Ammers en verleende onder meer muziekvereniging Graafstrooms Fanfare medewerking.