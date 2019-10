VIJFHEERENLANDEN • Sjors Fröhlich, nu nog hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Joop van Montfoort, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte zijn voordracht woensdagavond bekend.

Fröhlich zal 14 november worden geïnstalleerd en volgt waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker op.

Fröhlich is 52 jaar en woont aan de Diefdijk in Schoonrewoerd. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen van negen en dertien jaar. Hij heeft geen ervaring als burgemeester, maar geldt als radioman pur sang.

Een bijzonder moment! Voorzitter vertrouwenscommissie @joopvmontfoort maakt bekend dat de raad Sjors Fröhlich voordraagt als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente @5heerenlanden pic.twitter.com/kjEMtqGAC3 — Raad Vijfheerenlanden (@raadVijfheeren1) October 9, 2019

Hij 'debuteerde' in 1982 - toen nog als Meerkerker - bij de NCRV en maakte in de jaren daarna furore in tal van programma's. Voor de NOS werkte Fröhlich jarenlang mee aan het Radio 1-programma Langs de Lijn. Ook versloeg hij - in het verlengde daarvan - acht jaar lang de Tour de France. Sinds 2013 is hij hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio.

Het ontbreken van burgemeesterservaring was voor de vertrouwenscommissie en de gemeenteraad geen probleem, vertelde PvdA-voorman Joop van Montfoort als voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Doortastend

"We zien in de heer Fröhlich een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester. Hij heeft zich laten zien als een betrokken, strategische en gepassioneerde bestuurder met het hart op de juiste plaats. Hij beschikt over een indrukwekkend netwerk en is stressbestendig. "

"Zijn specifieke ervaring op het gebied van media, communicatie en crisisbeheersing ziet de raad als zeer gewenste pré."

Echte Vijfheerenlander

Van Montfoort typeerde Fröhlich als 'open en gedreven, innovatief en creatief, betrokken met het hart op de juiste plaats'. "Hij heeft veel kennis, beschikt over een sterk karakter, is een boeiende gesprekspartner met oog voor zijn omgeving. En hij heeft zich twee jaar lang goed voorbereid op deze stap."

Volgens Van Montfoort vond de vertrouwenscommissie de voorgedragen burgemeester het meest passen bij de vooraf gestelde profielschets. "Hij kent onze gemeente al tientallen jaren van binnenuit en is de enige echte Vijfheerenlander die deze gemeente tot een bruisende gemeente kan maken."

Champagne

Via een livestream feliciteerde Van Montfoort tijdens de raadsvergadering de zichtbaar verheugde Fröhlich. "Ik heb de champagne er maar bij gepakt. Dit is buitengewoon eervol. Ik heb erg veel zin om met het college, de ambtenaren en inwoners aan de slag te gaan. Dit is één groot feest. We zijn er hier op de Diefdijk heel erg blij mee", zei Fröhlich.

Daarop werd de verbinding even onderbroken en toonde de Schoonrewoerder meteen zijn humor. "De Commissaris van de Koning probeerde in ons gesprek in te breken, maar die heb ik even weggedrukt. Jullie zijn nu belangrijker."

Gesprekken

Op de burgemeestersvacature in Vijfheerenlanden reageerden 23 kandidaten: 21 mannen en twee vrouwen. Onder de sollicitanten bevonden zich zes kandidaten met ervaring in het burgemeesterschap en twaalf kandidaten die op een andere manier ervaring hadden in het openbaar bestuur.

De vertrouwenscommissie voerde de afgelopen periode gesprekken met zes kandidaten.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt nu aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties én aan de commissaris van de Koning aangeboden. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit.

Fröhlich volgt – waarschijnlijk vanaf 14 november - Jan Pieter Lokker op die waarnemend burgemeester is sinds de herindeling van afgelopen januari.