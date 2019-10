Radio-coryfee Sjors Fröhlich nieuwe burgemeester Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Sjors Fröhlich, nu nog hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio, wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Vijfheerenlanden. Joop van Montfoort, voorzitter van de vertrouwenscommissie, maakte zijn voordracht woensdagavond bekend. Fröhlich zal 14 november worden geïnstalleerd en volgt waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker op.

De 52-jarige Sjors Fröhlich, woonachtig in Schoonrewoerd, ging al op jonge leeftijd -destijds als Meerkerker- aan de slag bij de NCRV. Hij begon in januari 2013 bij BNR en werkte de afgelopen jaren hard aan innovatie en digitalisering van het radiostation.

Voor het burgemeesterschap van Vijfheerenlanden, de gemeente die begin dit jaar ontstond uit een fusie tussen Leerdam, Vianen en Zederik, werd hij gekozen uit 23 sollicitanten.



Een bijzonder moment! Voorzitter vertrouwenscommissie @joopvmontfoort maakt bekend dat de raad Sjors Fröhlich voordraagt als de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente @5heerenlanden pic.twitter.com/kjEMtqGAC3 — Raad Vijfheerenlanden (@raadVijfheeren1) October 9, 2019



Indrukwekkend netwerk

'De gemeenteraad ziet in Fröhlich een communicatief, doortastend en verbindend burgemeester. Hij heeft zich laten zien als een betrokken, strategische en gepassioneerde bestuurder met het hart op de juiste plaats. Hij beschikt over een indrukwekkend netwerk en heeft zich als stressbestendig laten zien. Zijn specifieke ervaring op het gebied van media, communicatie en crisisbeheersing ziet de raad als zeer gewenst pré', meldt de gemeente in een communique.

'De gemeenteraad herkent in Fröhlich de belangrijke aspecten als innovatief en creatief, doorzettings- en inlevingsvermogen vanuit de profielschets. De gemeenteraad ziet hem als de enige echte Vijfheerenlander die het bestuur, organisatie en inwoners mee kan nemen naar een bruisende gemeente met veel ambitie'.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en aan de commissaris van de Koning aangeboden. De benoeming is definitief na ondertekening van het Koninklijk Besluit.