Doe Agenda Arbeidsmarkt uitgereikt aan wethouders

GORINCHEM • Woensdagmiddag 9 oktober overhandigde Gerard de Gans, voorzitter van het Werkbedrijf-Regionaal Arbeidsmarkt Platform, aan wethouders van drie gemeenten de goedgekeurde Doe Agenda.

Die Doe Agenda is een regionaal actieplan waarmee de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden en werkgevers en onderwijs nog meer mensen aan het werk willen krijgen.

Ieder kwartaal zitten vertegenwoordigers van het onderwijs, vakbonden, werkgevers en overheden uit de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden om tafel om de arbeidsmarktregio goed te laten functioneren. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een miljoen euro beschikbaar gesteld om dit actieplan uit te voeren.

Dankzij een nauwe samenwerking van AVRES, UWV, gemeenten, onderwijs en bedrijven is het werkeoosheidpercentage in deze regio het laagst van Nederland. Toch is er nog steeds vraag naar meer werkenden en zijn er mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om passend werk te vinden. Overheid, werkgevers en onderwijs gaan gerichter samenwerken om werkzoekenden en bedrijven beter bij elkaar te krijgen. In de arbeidsmarktregio Gorinchem werken de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden samen aan een regionaal actieplan. Perspectief op Werk investeert met actieplannen, leren en ontmoeten.