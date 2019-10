Leerlingen Bossekamp bouwen loofhut

OTTOLAND/SLIEDRECHT • Een aantal leerlingen van het Wellantcollege De Bossekamp in Ottoland volgt de Vakmanschapsroute (VMR; vmbo en mbo niveau 2 lopen in elkaar over).

Zij bezochten samen met hun docent de dijksynagoge in Sliedrecht waar zij een rondleiding en uitleg kregen over de betekenis van het Joodse Loofhuttenfeest. Vervolgens bouwden ze samen een loofhut op.