Arnold Tuytel uit Oud-Alblas zet protest PFAS en stikstof op

OUD-ALBLAS • Het is niet alleen stikstof die diverse sectoren in het land stillegt; de regelgeving rond PFAS (een verzameling van chemische stoffen, waaronder PFOA) is een veel directere bedreiging. Dat stelt Arnold Tuytel van het bedrijf Tuytel Groep in Oud-Alblas. "Wij willen vanuit meerdere branches de regering een ultimatum stellen."

Via een bericht op Facebook deed hij samen met Klaas Kooiker van Kooiker Zuigtechniek uit Staphorst een oproep om hierover mee te denken. 'Als hier niet snel iets aan veranderd wordt, hebben we volgend jaar een nieuwe crisis die vele malen erger zal zijn dan de vorige crisis. Het is tijd om de regering ook hiervoor een ultimatum te stellen.'

Een oproep die succesvol was. Volgende week maandag komen op initiatief van de twee ondernemers grote namen uit de landelijke weg- en waterbouwsector (waaronder Cumela, de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra), het transport en de bouw bij elkaar. Het doel is te bespreken wel acties er op touw gezet kunnen worden, om aandacht voor de problematiek te vragen.

Grenswaarde

De aanleiding: naast de stikstofproblematiek geldt er vanaf 1 oktober strenge regelgeving rond PFAS. Die regelgeving was er in de regio al vanaf vorig jaar, in verband met de uitstoot van de Dordtse fabriek Chemours/DuPont. "Die regels gelden sinds het begin van deze maand in heel Nederland" , vertelt Tuytel.

Zand en grond moet voor vervoer gecontroleerd worden op de aanwezigheid van deze stoffen. "Maar de grenswaarde die gehanteerd wordt is zo laag, dat er bijna niets meer vervoerd mag worden. PFAS zit vrijwel overal in. Ons doel is die grenswaarde fors te verhogen. Van stikstof hebben we nu nog weinig last; die klap komt later."

Den Haag

Hij vervolgt: "Dit raakt ons direct. Grote zandbedrijven die zand opzuigen op de Maasvlakte staan nu al stil, maar dit geldt voor veel meer ondernemingen. Zelf merk ik ook al dat het rustiger is. Dit heeft effect op veel branches, van de bouw tot en met hoveniers die grond nodig hebben. Vandaar dat we in Den Haag onze stem nadrukkelijk willen laten horen."