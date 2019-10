Expositie 'Bedrieglijk echt' in Gorcums Museum

GORINCHEM • Alsof je ze zo aan kunt raken: alledaagse objecten, bloemen, maar ook portretten van dieren en mensen, geschilderd in een (hyper)realistische stijl.

Bezoekers van het Gorcums Museum aan de Grote Markt 17 kunnen zich van 19 oktober tot en met 16 februari volgend jaar in de luren laten leggen op een bescheiden maar boeiende expositie.

De expositie toont realistische schilderijen, tekeningen en enkele keramische objecten van hedendaagse, Nederlandse kunstenaars. Vaak nemen ze een onderwerp uit de vertrouwde omgeving, isoleren het, en blazen het soms op tot megaproporties. Daarmee leggen zij de focus op details die anders aan onze aandacht zouden ontglippen. De uitgebalanceerde composities, fotografische precisie en verbluffend knappe stofuitdrukking verraden bovendien hun indrukwekkende technische vaardigheid. Een lust voor het oog voor de liefhebber van realisme in de hedendaagse kunst.

Spiegeleitje

Tjalf Sparnaay, vertegenwoordigd met twee schilderijen, schildert allerlei soorten voedsel. Van een heerlijk spiegeleitje tot zoete ijsjes. Ook de nog jonge kunstenaar Martijn Versteeg maakt superrealistisch werk. Alexandra Klimas schildert geen mensen maar dieren. Vooral dieren die gefokt worden voor de vlees - en wolindustrie zoals koeien en schapen.

Er is ook werk te zien van kunstenaars die het realisme weer op een andere manier benaderen. Zoals Tobias Schalken, die meer afstand neemt tot de werkelijkheid. Zijn veelzijdige oeuvre beweegt zich tussen fantasie en de surrealiteit, tussen wat mensen zijn en wat ze willen zijn, en tussen hoe ze zijn en hoe anderen ze zien. Ans Markus verbeeldt in haar schilderijen vaak het thema van de hedendaagse vrouw op zoek naar haar identiteit. De vrouw die aangeraakt is door het leven en die zich bewust wordt van haar mogelijkheden.

Andere kunstenaars van wie werk te zien is zijn: Dina Belga, Guusje Bertholet, Ernst van Es, Andreas Goewie, Cor Groenenberg, Marlies Jetses, A.P. Leeuwen, Jeroen Paulussen, Leo Pors, Pablo Rueda Lara, Christie Rusche, Har Sanders, Lianne Sterk.