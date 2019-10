Open fractieoverleg Doe Mee in Kinderdijk

KINDERDIJK • Op maandag 14 oktober organiseert Doe Mee Molenlanden om 19.30 uur een open fractieoverleg in De Klok in Kinderdijk. Onder meer de plannen van het gebiedsperspectief in Kinderdijk staan de eerstvolgende raadsvergadering op het programma.

Eric Spaans is adviseur van de stuurgroep Kinderdijk. Hij zal tekst en uitleg geven over het plan voor het molengebied en het dorp. Verder kan men die avond vertellen wat men belangrijk vindt. Ook staat het vestigen van arbeidsmigranten in de gemeente Molenlanden op de agenda.

Berend Buddingh van Doe mee!: " Voor ons zijn dit soort overleggen heel waardevol, omdat we in een kleine setting veel respons krijgen van de inwoners. Dat maakt ons gezichtsveld breder en op deze manier willen we ook de inwoners actief betrekken bij de onderwerpen, die voor hen belangrijk zijn." Ook niet-leden van Doe Mee zijn welkom.