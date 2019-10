Actie voor energie besparen in Arkel

ARKEL • De gemeente Molenlanden stimuleert de inwoners van Arkel om hun huis te verduurzamen. Het Nieuwe Wonen is gestart met de huis-aan-huis campagne.

Alle huiseigenaren kregen afgelopen week een brief thuis. Daarin staat het aanbod voor een gratis gesprek over de mogelijkheden om uw woning energiezuiniger, duurzamer én comfortabeler te maken. De medewerkers van Het Nieuwe Wonen komen daarvoor thuis voor een advies dat aansluit bij ieders situatie en wensen.

Voor inwoners die nog vragen hebben, komt Het Nieuwe Wonen aankomende weken nog aan de deur. Ook dan kan men zich nog aanmelden voor het gratis en onafhankelijk adviesgesprek op maat. Het gesprek kan gaan over maatregelen, zoals isolatie, ventilatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook kunnen de wooncoaches informeren over financiële regelingen die er soms zijn.

Na aanmelding wordt het gesprek in overleg met de bewoner ingepland. Wie de brief en/of de medewerkers heeft gemist (of wel in Molenlanden, maar niet in Arkel woont), kan zich nog aanmelden via info@hetnieuwewonen.org of via de projectleider Jan Theunissen 0345-254030. Meer informatie op de website: www.hetnieuwewonen.org.