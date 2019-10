Jongerenkoor Sparkling nieuw leven ingeblazen

OUD-ALBLAS • Een aantal jongeren in Oud Alblas en omgeving hebben te kennen gegeven op projectbasis met kerstmis 2019 een aantal kerstliederen ten gehore te brengen onder de slogan: 'Do not be afraid to sparkle'.

Dirigente Carine Schutte pakt dit op en zet vanaf dinsdag 8 oktober de deuren van Dorpshuis De Beemd open voor elke twaalfplusser die mee wil doen. Tot aan de kerst zijn de repetitietijden van 17:30 tot 18:15 uur in Dorpshuis De Beemd in Oud Alblas. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld: info@eensgezindheid-dekrekels.nl.