Het Nieuwe Wonen start campagne voor duurzamer Lexmond

LEXMOND • Het Nieuwe Wonen start een campagne over huisverduurzaming in Lexmond. Dit doen zij in opdracht van de gemeente Vijfheerenlanden, die huiseigenaren stimuleert om hun huis te verduurzamen.

Alle huiseigenaren krijgen een brief thuis. Zij kunnen zich aanmelden voor een gratis keukentafelgesprek over de mogelijkheden om de woning energiezuiniger, duurzamer én comfortabeler te maken.

Nadat de brief is verspreid, gaan de medewerkers van Het Nieuwe Wonen langs de deuren om meer uitleg te geven. Ook dan kunnen huiseigenaren zich nog aanmelden voor het gratis adviesgesprek op maat. Het gesprek kan gaan over maatregelen, zoals isolatie, ventilatie, zonnepanelen en warmtepompen. Ook informeren de wooncoaches over eventuele nieuwe financiële regelingen.

Na aanmelding wordt het gesprek in overleg met de bewoner ingepland. Wie de brief en/of de medewerkers heeft gemist (of wel in Vijfheerenlanden, maar niet in Lexmond woont), kan zich nog aanmelden via info@hetnieuwewonen.org of via de projectleider Jan Theunissen via 0345-254030. Zie ook www.hetnieuwewonen.org voor meer informatie.