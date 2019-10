HOORNAAR - Bons Holsteins Koba 219 van maatschap Bons uit Ottoland is zaterdag dagkampioen van de 107e Fokveedag Boerenlandfeest geworden.

De 107e editie van Fokveedag Boerenlandfeest heeft circa 10.000 bezoekers getrokken. De dagen voorafgaand aan het evenement regende het flink zodat het natplan uit de kast moest, maar zaterdag bleef het droog en brak zelfs af en toe de zon door.

De organisatie was dan ook meer dan tevreden. "De vele vrijwilligers, het mooie weer en de vele bezoekers maken het wederom tot een geslaagde dag", aldus voorzitter Johan de Groot.

Uit de streek

Burgemeester Dirk van den Borg van de gemeente Molenlanden sloot zich hier volledig bij aan: "We zien de Fokveedag als een ontmoetingsplaats voor burgers en buitenlui. Daarnaast is het een feest voor de hele familie, zowel jong als oud. Mooi dat dit in de Alblasserwaard plaatsvindt. "

Prachtige sector

Nico Bons won de Dirk de Groot-bokaal, die sinds 2000 wordt uitgereikt (ditmaal door Jan de Groot, samen met Martijn Spijk, directeur van de Rabobank Alblasserwaard/vijfheerenlanden). De Ottolandse veehouder kijkt terug op een geweldige dag: "Het was een bijzondere week voor de sector en als we dan hier met boeren en burgers samen van onze prachtige sector mogen genieten, dat is dan toch prachtig?!"

Naast de koeien was er onder meer ook een Shetlandponykeuring, kleine huisdierenkeuring, markt, veel standhouders (landbouwmechanisatiebedrijven en anderszins), boerenkaas, streeklunch, Meet & Greet met Fien en Teun en pauzenummers waar paarden met karren, hindernissen en piraten een mooi afwisselend programma hebben laten zien.

Op de site van de Fokveedag staat de volledige uitslagenlijst