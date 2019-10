Veel regionale prijzen bij boerenkaaskeuring Fokveedag

HOORNAAR • Bij de boerenkaaskeuring van de Fokveedag in Hoornaar zijn diverse inzendingen uit de regio in de prijzen gevallen.

Gebroeders van den Heuvel uit Molenaarsgraaf won goud bij de kaas van koemelk met 94 punten. Ook goud maar met 93 punten was er voor de familie Looyen uit Hoornaar.

In de categorie 2 Belegen scoorde de familie Looyen uit Hoornaar ook goud met 95 punten.

V.O.F. Slob uit Giessenburg won goud in de categorie 3 Kruiden. Bij de oude kazen (categorie 4) scoorde Biokaas Kinderdijk goud met 96 punten. Ook bij de Babykazen scoorde Biokaas Kinderdijk uit Alblasserdam goed met 89 punten en een bronzen notering. C. Hooikaas uit Ottoland behaalde in deze categorie zilver met 92 punten.

Bij de geitenkaas kreeg Biokaas Kinderdijk de hoogste notering: goud met 95 punten. Bij de belegen geitenkaas won Booij Kaasmakers uit Streefkerk zilver met 90 punten.

Bij de Schapenkaas scoorde Biokaas Kinderdijk 92 punten en een zilveren notering. Bij de kruiden schapenkaas scoorde Biokaas Kinderdijk goud met 93 punten.