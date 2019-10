Fokveedag Boerenlandfeest haalt Natplan uit de kast

HOORNAAR • De vele regen van de afgelopen dagen heeft de organisatie van de 107e Fokveedag Boerenlandfeest, na overleg met gemeente Molenlanden en de politie, doen besluiten op zaterdag 5 oktober het Natplan van kracht te laten zijn. Dit betekent dat niet in de weilanden kan worden geparkeerd.

Automobilisten die via A27, N216 of N214 naar Hoornaar komen, moeten de borden 'Parkeren Fokveedag' volgen. Deze leiden naar de Smoutjesweg, waar parkeerwachters het verkeer en het parkeren in goede banen leiden.

Gratis busvervoer

Vanaf de Smoutjesweg is er voor bezoekers gratis busvervoer naar het Fokveedagterrein (en uiteraard ook weer terug).

Op de fiets

Mensen die in de omgeving van Hoornaar wonen, wordt gevraagd om op de fiets te komen. Rondom het Fokveedagterrein zijn voldoende fietsenstallingen.

De weersvoorspellingen voor de 107e Fokveedag Boerenlandfeest zelf zijn gunstig: droog en af en toe zon. Het terrein is gedraineerd en ligt er naar omstandigheden alleszins redelijk bij. Toch doen bezoekers er verstandig aan laarzen aan te trekken.