Bed & Breakfast en plek voor spirituele zoekers in oude Termeise school

AMEIDE • Ontbijten in het klaslokaal van een mooi oud schooltje, bijkomen in de jacuzzi of mediteren in de stilteruimte. Dat kan bij theologe Aline en ondernemer Henk Oudwater in Ameide.

Henk runt een B&B, Aline de 'School van Gods liefde'. Een plek voor wandelaars en fietsers én voor spirituele zoekers. In de gang van het oude schoolgebouw, dat ooit vier lokalen telde, creëerde het echtpaar een sfeervolle gastenkamer. In november vorig jaar waren ze te zien in het tv-programma 'Makelaars met een Missie'. Het paar uit de regio bij Leiden zocht een plek waar Henk een B&B kon beginnen en Aline mensen kon gaan ontvangen die nadenken over spiritualiteit.

Verliefd

"Vorig jaar september is het programma opgenomen", vertelt Aline. Ze heeft net een pot thee en koekjes op de meterslange tafel gezet. In de enorme woonkamer met vide pasten ooit drie klaslokalen. Terwijl ze thee inschenkt: "Samen met de makelaar kwamen we via de Franse Straat bij het pand aan. Ik keek in het steegje, zag het torentje boven de ingang en was gelijk verliefd op het geveltje." Henk: "Het was helemaal klaar, inclusief dubbel glas, zonnepanelen en vloerverwarming." Aline: "We zagen een ruimte met jacuzzi, een plek voor een guest room en voor een stiltekapelletje. Ik bedacht dat ik in het schoollokaal trainingen zou kunnen geven."

Voorlopig koopcontract

De dag na de bezichtiging gingen ze op vakantie. Het pand liet hen niet los. Henk: "Op Bali hebben we het voorlopig koopcontract getekend, zonder tweede bezichtiging." Aline: "Het huis heeft zoveel mogelijkheden om onze dromen te verwezenlijken." Henk: "Alles viel op zijn plek."

Oude bekende

Ze hebben een bewogen leven achter de rug. Aline was veertien jaar weduwe geweest toen ze Henk, een oude bekende uit haar jeugd, op een winters parkeerterrein weer tegenkwam. "Henk zat in de auto en draaide zijn raampje open", herinnert Aline zich. "Hij vroeg: 'Ken je me niet meer?' We hebben samen belijdenis gedaan in een kerk in Rijnsburg en hadden elkaar dertig jaar niet gezien."

Ze kregen een mooi gesprek, maakten een afspraak voor een nieuwe ontmoeting en daarna nog een. "Al heel snel bleek dat we samen verder wilden." Precies een jaar na hun eerste ontmoeting, op 12 december 2018, trouwden ze in het oude gemeentehuisje van Ameide. Het feest vierden ze in hun school, met meer dan tachtig gasten.

Missie

Henk runt nu de B&B, Aline wil meer. "Ik heb een passie voor mensen die afhaakten in de kerk maar nog wel zoekend zijn. Mensen zullen altijd blijven zoeken naar liefde, van God en van naasten. Mijn missie krijgt steeds meer vorm. We hebben een groep van de Alphacursus (voor kennismaking met het christelijk geloof, red.) hier gehad. Zestien jonge mensen. Dat was erg leuk en gezellig."

Retraites

De lessen voor haar 'School van Gods liefde' heeft ze uitgewerkt. "Maar verder zoek ik nog. Op de eerste les kwam één man af. Ik ben toch gewoon aan de slag gegaan. Het was een mooie ochtend. Ik wil ook retraites geven, waar mensen een dag rust vinden voor ziel en lichaam. En ik wil activiteiten op maat bieden, bijvoorbeeld voor groepjes vriendinnen, samen lunchen, lekker ontspannen in de jacuzzi."

Persoonlijk gesprek

Het paar sloot zich aan bij de hervormde kerk in Ameide. "Die is traditioneler dan we gewend zijn." Ze begrijpt mensen die iets missen in de kerken. Na het overlijden van haar man – ze was toen 39 – ervoer ze Gods kracht en troost. "Maar in de kerk mis ik het persoonlijke gesprek. Dat wil ik hier bieden. Tijdens mijn studie theologie deed ik onderzoek naar afhakers van de kerk. Ze zeggen: ik ga liever met mijn hond in de duinen lopen, daar ervaar ik meer van God, of thuis met muziek en een kaarsje. Ik zeg niet dat je het traditionele moet afschaffen, maar wil openstaan voor twijfels en de zoektocht van mensen. Als mensen het zoeken bij Boeddha en op een of andere manier hier komen, dan sta ik daar open voor. Ik zal hen vragen: wat is de bron waaruit je put? Dan komt ongetwijfeld mijn Bron ook ter sprake."