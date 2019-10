CDA Molenlanden wil met groep jongeren naar Den Haag

MOLENLANDEN • De jongerenafdeling van CDA Molenlanden wil graag met jongeren tussen de 15 en de 30 jaar die geïnteresseerd zijn in politiek naar Den Haag om in gesprek te gaan met Tweede Kamerlid Chris van Dam

De trip staat gepland op woensdag 23 oktober. Behalve het gesprek met Chris van Dam zullen de jongeren met CDA Molenlanden een kijkje nemen in de Tweede Kamer. De activiteit is geheel gratis en uiteraard is het vervoer al geregeld. Verzamelen is om 12:30 uur bij de Spil in Bleskensgraaf.

Daarnaast doet de jongerenafdeling van CDA Molenlanden een uitnodiging aan jongeren om een kijkje te nemen bij de jongerenafdeling van CDA Molenlanden. "Wij willen jongeren hun stem laten horen in de politiek", vertelt Dagmar van den Herik, het jongste raadslid van het CDA in Molenlanden. "Dit doen wij door onderwerpen die jongeren belangrijk vinden aan te kaarten. Daarnaast fungeren wij als klankbord naar de raadsleden van het CDA. Tenslotte organiseren we gezellige borrels en hele leuke andere activiteiten. Kortom een jongerenpartij voor en door jongeren!"

Voor meer informatie of aanmelding: cdajongerenmolenlanden@outlook.com.