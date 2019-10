Handtekeningen voor Verenigingsgebouw de Doetsekom

GIESSENBURG • De documenten zijn getekend en de opdracht is verstrekt: onder toeziend oog van architect Teun Nuijten en voorzitter Kees Commijs van de bouwcommissie is door de bestuursleden van de Doetsekom Ruud van Rijn en Jan de Hoop de opdracht verstrekt aan Cees en Martin Korevaar van Aannemingsbrijf Gebr. C&M Korevaar BV uit Giessenburg voor de bouw van het Verenigingsgebouw Doetsekom in Giessenburg.

De start van de bouw staat gepland op 1 februari 2020. Eerst moet de locatie bouwrijp gemaakt worden. De opdrachten daarvoor zijn reeds verstrekt door de gemeente Molenlanden. Naast het nieuwe verenigingsgebouw worden er ook nog twee beachvolleybalvelden gerealiseerd voor onder andere sportvereniging Vridos.

Na de realisatie zal het Verenigingsgebouw onderdak gaan bieden aan de Doetsekom, de Halte, de Oranje Brigade, muziekvereniging Da Capo, sportvereniging Vridos en sportcafé 't Kommetje. Naar verwachting zal begin 2021 iedereen zijn plekje hebben gevonden in deze nieuwe locatie.