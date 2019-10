Ook KleurrijkWonen dient bezwaar in tegen Verhuurderheffing

REGIO • KleurrijkWonen heeft op donderdag 3 oktober samen met meer dan 170 andere woningcorporaties bezwaar ingediend tegen de Verhuurderheffing.

Deze Verhuurderheffing is ingesteld door de landelijke overheid en het kabinet int daarmee maar liefst 1,7 miljard euro. Dit zijn huurinkomsten die worden ingezet ten gunste van het overschot op de Rijksbegroting. De woningcorporaties zijn van mening dat dit geld niet mag worden onttrokken aan de woningmarkt; het is hard nodig voor nieuwbouw, onderhoud en verduurzaming. KleurrijkWonen betaalt ruim 12,3 miljoen aan Verhuurdersheffing. Hiermee kan zij jaarlijks 60 woningen bouwen voor woningzoekenden.

De kern van het bezwaar vormt artikel 19 van de Woningwet. Dit artikel stelt dat we 'middelen van de volkshuisvesting moeten inzetten ten behoeve van de volkshuisvesting'. Woningcorporaties zijn van mening dat het falende woonbeleid van dit kabinet heeft geleid tot de huidige wooncrisis. Daarom vroegen zij afgelopen week al aandacht voor de woningnoodproblemen op de woningmarkt door mensen op te roepen hun ervaringen te delen op social media, op www.wooncrisis.nl of via #ikwileenhuis en #wooncrisis. Er zijn te weinig (betaalbare) huizen in Nederland en daar zijn mensen de dupe van. Zij wonen te duur, te klein, tijdelijk of zijn dakloos.

Door afschaffing van de Verhuurderheffing kunnen woningcorporaties weer meer betaalbare woningen gaan bouwen en hun woningvoorraad laten meegroeien met de vraag. Huidige huurders krijgen dan weer meer kans op doorstroming. Nieuwe huurders hoeven minder lang te wachten op een woning. Zo komt de woningmarkt volgens de woningcorporaties weer in beweging.

De overheid zou daarnaast veel meer moet doen om grondlocaties aan te wijzen die tegen betaalbare prijzen worden verkocht, om procedures te versnellen en te investeren in infrastructuur, zo stellen de woningcorporaties. KleurrijkWonen rekent onder meer de voormalige gemeente Zederik tot haar werkgebied.