Molen De Hoop staat in de steigers

GORINCHEM • Het is voor een reus als de korenmolen op de stadswal van Gorinchem niet mogelijk om te verbergen dat de restauratie begonnen is. Molen De Hoop staat de komende maanden in de steigers voor hoognodige herstelwerkzaamheden.

Het 'startschot' is gegeven door klinkende hamerslagen tijdens het bouwen van de steiger rondom het historische bouwwerk. Vooral het metselwerk zal aan de orde komen. De nodige scheuren worden gedicht en de voegen vernieuwd. Rondom de deuren en raampjes komt een minigootje om het regenwater af te voeren in plaats van dat het naar binnen kan slaan. Ook de molenmaker kan aan de slag want onder meer de 'staart' als het 'kruirad' moeten vervangen worden. De hele operatie zal naar verwachting in februari afgerond worden. Tot die tijd is de molen niet toegankelijk voor bezoekers. De voortgang van het herstel is te volgen via de website van de eigenaar van de molen, molenstichting Simav: www.simav.nl.