Wethouder Kamstra huldigt succesvolle jonge sporters

VIJFHEERENLANDEN • Wethouder Tirtsa Kamstra van de gemeente Vijfheerenlanden huldigde donderdagavond voorafgaande aan de raadsvergadering drie jonge succesvolle sporters. De 15-jarige Lakeysha Versluis en 20-jarige Rico Brand uit Leerdam werden afgelopen zomer Europees Kampioen in Ierland met het Nederlands Teakwondo Team en de tienjarige Isis Versluis uit Meerkerk mag zich sinds twee weken Nederlands Kampioen mountainbiken voor de jeugd noemen.

Zowel Versluis als Brand werden op 25 juli eerste bij het onderdeel Tuls. Versluis haalde later op de dag ook zilver bij het onderdeel sparren. Brand deed 26 juli mee met het Nederlands Herenteam en haalde daar zilver, brons en brons bij de onderdelen Tuls, Sparren en Breken. Versluis deed namens het Nederlands Dames Team mee met de onderdelen Tuls en Sparren en dat was goed voor zilver en brons. Het EK en WK worden georganiseerd door de wereldorganisatie ITF Choi Jung Hwa.

Lakeysha Versluis traint momenteel in Alphen aan de Rijn bij Suokjang en Rico Brand bij Taekwon-do academy Leerdam en bij Suokjang. Beiden studeren nog; Rico Brand volgt nu een studie Accountancy op Nyenrode Business Universiteit na zijn vwo diploma behaald te hebben op het Heerenlanden Collega en Lakesha Versluis doet dit jaar examen op het Heerenlanden College. Zij komt door haar prachtige resultaten, als een van de jongste, in aanmerking om zich te gaan voorbereiden op het WK 2021.

Mountainbiken

Zaterdag 21 september veroverde de 10-jarige Isis Versluis uit Meerkerk de nationale titel bij het Nederlands Kampioenschap Mountainbiken voor de jeugd. Isis was in het Friese Appelscha de sterkste bij de meiden van categorie 2 (10 jaar). Zij mag zich komend jaar Nederlands kampioen noemen en daarmee ook in de rood-wit-blauwe trui rijden tijdens mountainbikewedstrijden. Sinds twee jaar traint Isis bij Jan van Arckel in Gorinchem. Vorig jaar al wist de leerlinge van basisschool De Rank in Meerkerk een derde podiumplek te veroveren tijdens de Nederlandse kampioenschappen. Haar tweede seizoen sluit ze dus af met een eerste podiumplek. De hele klas van Isis was donderdagavond aanwezig bij de huldiging.