Gemeente: slordige situatie begraafplaats straks verleden tijd

AMEIDE • De gemeente Vijfheerenlanden belooft dat de slordige situatie bij de begraafplaats van Ameide op uiterlijk 21 oktober verleden tijd is.

De slordige situatie na de sloop van de aula op de begraafplaats in Ameide was de fractie van VHL Lokaal een doorn in het oog. De partij stelde het aan de kaak en wilde weten wanneer er verbeteringen te verwachten waren.

"Het onderhoud is altijd binnen de vastgestelde norm gebleven", stelt de gemeente echter in een reactie op de vragen van VHL Lokaal. Op dit moment wordt de entree van de begraafplaats opnieuw ingericht, waardoor het er minder verzorgd kan uitzien.

Inmiddels zijn de werkzaamheden om de toegang naar de begraafplaats te verbeteren in volle gang. Begin oktober wordt het groen aangepakt. Het is de bedoeling dat op 21 oktober alles klaar is.