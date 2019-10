ALBLASSERWAARD • De in Molenaarsgraaf geboren en getogen Julia Kooyman is onlangs vertrokken naar Vietnam om daar rond te reizen én haar bedrijf Marketing met PIT vanuit dit Aziatische land te runnen. Voor de site van Het Kontakt houdt ze maandelijks een blog bij. Dit is de derde aflevering.

Het is niet wat het lijkt

Als je op vakantie gaat, lijkt alles altijd extra mooi. Daar doen de luxe hotels, restaurants en toeristische attracties ook hun best voor. Toen wij in Vietnam aankwamen zat ik op een vakantiewolk. Elke nieuwe ervaring vond ik een prachtig avontuur. Zelfs als we per ongeluk kippenvoeten bestelden als avondeten, terwijl Google het vertaalde als 'kip zoet-zuur'.

In het begin omarmde ik de nieuwigheid met enthousiasme. Maar na vier weken Azië en een aantal teleurstellingen, begonnen mijn hoofd en lijf te verlangen naar wat ze gewend zijn. Westers eten, begrijpen wat je leest, maar bovenal Westerse service.

Cultuurverschillen in service

Vietnam is nog vol in ontwikkeling; één van de dingen die ze er niet zo nauw nemen is eerlijkheid. In het Westen willen we de werkelijkheid ook wel eens verbloemen, dat weet ik als marketeer. Hotels tonen altijd een net iets te mooie foto, reviews zijn te positief. Maar als consument weet je ongeveer wat je kunt verwachten. In Vietnam gelden die regels niet. Ons eerste hotel in Saigon bood een compleet andere kamer dan op de foto's. De reviewscore van 9,6 bleek opgebouwd uit fake reviews, geschreven door Vietnamese personen.

Het brein is een grote verwachtingsmachine - Filosoof Daniel Dennett

Dingen verwachten helpt ons bij het inspelen op de toekomst. Zo krijgen we speeksel in onze mond zodra we een lekker koekje zien. Rekenen we erop dat de bakker aardig tegen ons doet als we een brood kopen en gaan we ervan uit dat onze vakantie naar Gran Canaria een groot succes zal zijn. Vaak zijn deze verwachtingen onbewust, maar als je in Vietnam bent kom je opeens achter veel onbewuste verwachtingen. Eerlijk zaken doen was een van mijn verwachtingen, een andere hoe schoon een hotelkamer moet zijn.

Bijna boekte ik een vlucht naar huis

Mijn Engelse lerarenopleiding bleek in een uithoek van Saigon te zitten (40 minuten van het centrum). Door de smog die altijd in de stad hangt (per dag komen er 1000 nieuwe scooters op de weg bij), wilde ik niet lang onderweg zijn. Maar rondom de school waren alleen Vietnamese hotels te vinden, die ook kamers van 1 uur aanboden. Bij gebrek aan beter, kozen we voor de hotelkamer met een rode lederen sofa (de andere hotelkamer had een gebruikte condoom op de vloer). Of dat nog niet heftig genoeg was, hoorde we 's nachts een knerpend geluid. Wat bleek? Er zat een grote kakkerlak op een van onze koffers. Die nacht heb ik huilend in mijn bed gelegen en was ik in staat per direct een vlucht naar huis te boeken.

Mijn verwachten waren namelijk anders dan de werkelijkheid. Hoge verwachtingen die niet uitkomen, veroorzaken een dramatische dopamine-afname, aldus neuro-wetenschapper Schults van de Cambridge-universiteit. Het gevolg is een reactie in het brein die lijkt op die bij fysieke pijn. Nou, dat heb ik gemerkt. Ik had verwacht veel tijd te hebben om de stad te verkennen, maar de realiteit was keihard werken aan de Engelse lerarenopleiding en mijn eigen marketingwerk. Ik had verwacht te maken te krijgen met enigszins Westerse hotels en standaarden, maar in de uithoek van Saigon moest ik het doen met spijkerharde bedden én kakkerlakken.

Zijn verwachtingen slecht?

Of we het nu willen of niet, het grootste gedeelte van ons leven zijn we bezig met wat komen gaat. Neuro-onderzoek raadt aan om je verwachtingen te matigen als ze mogelijk niet uitkomen en je extra te verheugen op verwachtingen die waarschijnlijk wél uitkomen. Ik probeer me nu bewust te richten op ervaringen, waarvan ik zeker weet dat ze gaan komen. Als ik de verrukkelijke Vietnamese koffie ruik die langzaam in mijn kopje drupt, verheug ik me daar op. Door deze verwachtingen te hanteren is succes gegarandeerd.

Gelukkig bleek onze nieuwe bestemming, Da Nang, precies te zijn zoals we verwacht hadden. Het 'Miami van Vietnam' schitterde in de zon. Het witte strand en de rustige wegen waren een verademing. Nu zitten we in een supermodern appartement voor de komende twee maanden en voel ik me weer op mijn vakantiewolk zitten. Op naar een nieuw avontuur!

Julia Kooyman